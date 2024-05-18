В Рязани из-за съемок фильма ограничат движение пешеходов по улице Павлова.
На участке пройдут съемки фильма «Почтарь».
В Рязани на улице Павлова будут снимать фильм «Почтарь». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
19 и 20 мая для проведения съемок ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице.
Администрация обратилась к горожанам и попросила учитывать информацию при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что съемки пройдут в Рязани, Касимове, Константинове и Солотче. Одну из ролей сыграет Александр Петров.