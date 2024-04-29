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В Рязанской области пройдут съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым
Действие картины происходит в 1942 году. В фильме расскажут историю «чудаковатого» молодого почтальона из тылового городка.

В Рязани, Касимове, Константинове и Солотче пройдут съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампред регионального правительства Артем Никитин.

По его словам, съемки начались в понедельник, 29 апреля. Как написал Никитин, действие картины происходит в 1942 году. В фильме расскажут историю «чудаковатого» молодого почтальона из тылового городка.

Автор сценария и режиссер-постановщик картины — Андрей Разенков. В фильме будут сниматься актеры Александр Петров, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Федор Лавров.

«Регион впервые принимает у себя производство полнометражного фильма такого уровня и масштаба. Будут задействованы наши государственные музеи, к массовке привлечены студенты творческих колледжей», — заключил Никитин.

Фото: kino-teatr.ru