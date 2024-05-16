«Вести-Рязань»: пляж у Орехового озера непригоден для отдыха

В сюжете отметили, что у рязанцев нет желания прийти сюда летом и искупаться. Жители хотят видеть красивую набережную с детскими площадками.

В Рязани пляж у Орехового озера непригоден для отдыха после половодья. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

В публикации указано, что вода разрушила настилы, унесла плохо закрепленные дощечки с лавочек, душевые стойки накренились. Песок на пляже покрыт «коркой засохшего ила».

В сюжете отметили, что у рязанцев нет желания прийти сюда летом и искупаться. Жители хотят видеть красивую набережную с детскими площадками.

«А зачем все это делали [благоустраивали пляж] в прошлом [2023] году… Не трудно было предполагать, чем это все закончится. Поэтому все расстроены», — сказал один из жителей.

В администрации «Оке» не ответили, когда приведут пляж в порядок.

Напомним, во время половодья в Рязани унесло деревянные настилы с пляжа у Орешка. Позже в горадминистрации заявляли, что в конце апреля пляж приведут в порядок. Деревянные настилы отремонтируют и частично заменят. Пляж Орехового озера в рязанском Лесопарке пообещали привести в порядок к открытию купального сезона, который запланирован на 1 июня.