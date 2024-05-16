Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
14°
Птн, 17
16°
Сбт, 18
15°
ЦБ USD 90.92 -0.34 17/05
ЦБ EUR 98.9 0.07 17/05
Нал. USD 87.00 / 100.00 16/05 17:25
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16/05 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 025
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 992
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
18 477
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
38 462
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Вести-Рязань»: пляж у Орехового озера непригоден для отдыха
В сюжете отметили, что у рязанцев нет желания прийти сюда летом и искупаться. Жители хотят видеть красивую набережную с детскими площадками.

В Рязани пляж у Орехового озера непригоден для отдыха после половодья. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

В публикации указано, что вода разрушила настилы, унесла плохо закрепленные дощечки с лавочек, душевые стойки накренились. Песок на пляже покрыт «коркой засохшего ила».

В сюжете отметили, что у рязанцев нет желания прийти сюда летом и искупаться. Жители хотят видеть красивую набережную с детскими площадками.

«А зачем все это делали [благоустраивали пляж] в прошлом [2023] году… Не трудно было предполагать, чем это все закончится. Поэтому все расстроены», — сказал один из жителей.

В администрации «Оке» не ответили, когда приведут пляж в порядок.

Напомним, во время половодья в Рязани унесло деревянные настилы с пляжа у Орешка. Позже в горадминистрации заявляли, что в конце апреля пляж приведут в порядок. Деревянные настилы отремонтируют и частично заменят. Пляж Орехового озера в рязанском Лесопарке пообещали привести в порядок к открытию купального сезона, который запланирован на 1 июня.