В рязанском Лесопарке отремонтируют настилы пляжа на Ореховом озере

Пляж Орехового озера в рязанском Лесопарке приведут в порядок к открытию купального сезона. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Пляж Орехового озера в рязанском Лесопарке приведут в порядок к открытию купального сезона. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Территория Лесопарка постепенно освобождается от воды. Со следующей недели пляж начнут приводить в порядок и готовить к лету. Деревянные настилы отремонтируют и частично заменят.

В субботу, 27 апреля, здесь запланировано проведение субботника. Акция пройдет совместно с общественностью и экологическими активистами.

Ранее пляж обустроили велодорожками, установили урны и лавочки, смонтировали системы освещения.