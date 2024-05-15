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Открытие пляжного сезона в Рязани запланировали на 1 июня
В 2024 году в городе оборудуют пять пляжей.

Открытие пляжного сезона в Рязани запланировали на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Обустройство мест пляжного отдыха обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации.

Отмечается, что в 2024 году в городе оборудуют пять пляжей. Речь идет об Ореховом озере, Реке Старица и Борковском карьере.

Места укомплектуют штатом из матросов-спасателей, медработников. Они будут иметь оборудованные спасательные посты и медицинские пункты, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование.

В местах, не предназначенных для купания, установят запрещающие таблички.