Украина ударила по Белгородской области ракетами «Точка-У»

Также ВСУ атаковали несколько российских регионов беспилотниками.

В Белгородской области уничтожили две украинские ракеты «Точка-У». Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также дежурными средствами ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два — над территорией Липецкой области, один- над Волгоградской областью.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области на НПЗ возник пожар после атаки украинского БПЛА. Появилось видео с места.