Украина ударила по Белгородской области ракетами «Точка-У»
Также ВСУ атаковали несколько российских регионов беспилотниками.
В Белгородской области уничтожили две украинские ракеты «Точка-У». Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Также дежурными средствами ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два — над территорией Липецкой области, один- над Волгоградской областью.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области на НПЗ возник пожар после атаки украинского БПЛА. Появилось видео с места.