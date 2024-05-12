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Украина ударила по Белгородской области ракетами «Точка-У»
Также ВСУ атаковали несколько российских регионов беспилотниками.

В Белгородской области уничтожили две украинские ракеты «Точка-У». Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также дежурными средствами ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два — над территорией Липецкой области, один- над Волгоградской областью.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области на НПЗ возник пожар после атаки украинского БПЛА. Появилось видео с места.