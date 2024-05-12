Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
Пнд, 13
11°
Втр, 14
13°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 11/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 11/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
6 594
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
10 730
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
16 094
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
36 152
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На телеканале «Россия-24» вышел сюжет об убийстве на охоте рязанца Пинтелина
Корреспондент отметил, что на данный момент в деле «с загадочным исчезновением на охоте человека в Рязанской области много вопросов».

На телеканале «Россия-24″ в программе „Вести. Дежурная часть“ вышел сюжет об убийстве на охоте рязанца Пинтелина. Видео опубликовали на платформе „Смотрим“.

"В Рязанской области арестован заместитель начальника регионального уголовного розыска. Его коллеги уверены: полицейский не только причастен к незаконной охоте, но и напрямую связан с убийством сотрудника местного пивзавода.

Он пропал во время браконьерской вылазки в компании полицейского, который точно знает, как надо заметать следы», — говорится в описании к сюжету.

Как рассказала мать погибшего корреспонденту, собака взяла след, но потом сказали, что животное надо убрать.

Женщина также рассказала, что сама ходила искать сына. Она считает, что дело начали расследовать после вмешательства главы СУ СК России Бастрыкина.

«Время было упущено. Поисков никаких не было практически… Вы представляете, я иду [по лесу], а сзади меня кабаны», — сказала женщина, добавив, что сын отправился на охоту по приглашению товарищей. Однако мать Пинтелина не может поверить в то, что он сам убивал животных.

Корреспондент отметил, что на данный момент в деле «с загадочным исчезновением на охоте человека в Рязанской области много вопросов».

«Несчастный случай или намеренное убийство?» — задается вопросом корреспондент.

Весь сюжет можно посмотреть по ссылке.

Ранее стало известно, что советский райсуд на два месяца арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Также райсуд на два месяца отправил под арест бывшего полицейского Станислава Костина.