На телеканале «Россия-24» вышел сюжет об убийстве на охоте рязанца Пинтелина

Корреспондент отметил, что на данный момент в деле «с загадочным исчезновением на охоте человека в Рязанской области много вопросов».

На телеканале «Россия-24″ в программе „Вести. Дежурная часть“ вышел сюжет об убийстве на охоте рязанца Пинтелина. Видео опубликовали на платформе „Смотрим“.

"В Рязанской области арестован заместитель начальника регионального уголовного розыска. Его коллеги уверены: полицейский не только причастен к незаконной охоте, но и напрямую связан с убийством сотрудника местного пивзавода.

Он пропал во время браконьерской вылазки в компании полицейского, который точно знает, как надо заметать следы», — говорится в описании к сюжету.

Как рассказала мать погибшего корреспонденту, собака взяла след, но потом сказали, что животное надо убрать.

Женщина также рассказала, что сама ходила искать сына. Она считает, что дело начали расследовать после вмешательства главы СУ СК России Бастрыкина.

«Время было упущено. Поисков никаких не было практически… Вы представляете, я иду [по лесу], а сзади меня кабаны», — сказала женщина, добавив, что сын отправился на охоту по приглашению товарищей. Однако мать Пинтелина не может поверить в то, что он сам убивал животных.

Корреспондент отметил, что на данный момент в деле «с загадочным исчезновением на охоте человека в Рязанской области много вопросов».

«Несчастный случай или намеренное убийство?» — задается вопросом корреспондент.

Весь сюжет можно посмотреть по ссылке.

Ранее стало известно, что советский райсуд на два месяца арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Также райсуд на два месяца отправил под арест бывшего полицейского Станислава Костина.