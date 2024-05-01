Атаку беспилотника на рязанский НПЗ организовало ГУР Украины

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Удар беспилотника по рязанскому нефтезаводу, который произошел ночью 1 мая, организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Напомним, около 3:00 на РНПК произошел пожар. Была включена сирена воздушной тревоги. Видео с места случившегося опубликовали очевидцы.

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Губернатор Павел Малков прокомментировал случившееся.