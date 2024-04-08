Рязанский Торговый городок подтопило
В рязанский Торговый городок начала приходить вода с Окского проезда. Подтопленными оказалось ближайшее здание «Лектория». Подступила вода и к находящемуся напротив зданию МФЦ.
В рязанский Торговый городок начала приходить вода с Окского проезда. Подтопленными оказалось ближайшее здание «Лектория». Подступила вода и к находящемуся напротив зданию МФЦ.
Как стало известно в понедельник, 8 апреля, МФЦ в Торговом городке временно закрыли, Окский проезд перекрыли еще в воскресенье, 7 апреля.
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