В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 137 человек

Были госпитализировали 12 рязанцев, также один человек погиб.

В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 137 человек. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

За прошедшую неделю, с 1 по 7 апреля, в Рязанской области зарегистрировали 137 случаев заболевания COVID-19, это на 6 человек больше, чем на прошлой неделе. Были госпитализировали 12 рязанцев, также один человек погиб.

За неделю от коронавируса выздоровел 161 человек.