В Рязанской области за неделю коронавирусом заболел 161 человек

Отмечается, что их заболевших 17 человек были госпитализированы.

В Рязанской области за неделю коронавирусом заболел 161 человек. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

Согласно данным портала, с 25 по 31 марта в Рязанской области зафиксировали 161 случай заболевания коронавирусом, это на 7 человек больше, чем на прошлой неделе.

Отмечается, что их заболевших 17 человек были госпитализированы.

Также за неделю выздоровели 190 рязанцев.