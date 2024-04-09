В Рязанской области еще на 11% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе, с 1 по 7 апреля, вирусами заболели 5 563 человека.

В Рязанской области еще на 11% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На прошедшей неделе, с 1 по 7 апреля, вирусами заболели 5 563 человека. Это меньше, чем на прошлой неделе на 11,1%.

Чаще всего врачи находили вирусы парагриппа, аденовирусы, PC-вирусы, COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 137 человек.