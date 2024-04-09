В полиции сообщили новые подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции сообщили новые подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, авария случилась 8 апреля, примерно в 06:20, в Клепиковском районе, на 454-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись LADA Granta под управлением 38-летнего жителя Касимова и грузовой автомобиль SITRAK с полуприцепом под управлением 52-летнего жителя Владимирской области.

В результате водителя легковушки с травмами доставили в рязанскую ОКБ.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.