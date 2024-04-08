Появились подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе
Водителя легковушки с травмами доставили в ОКБ.
Появились подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на представителя местной Госавтоинспекции Дмитрия Цыганова.
Отмечается, что в понедельник, 8 апреля, на трассе «Золотое кольцо» около деревни Ершово произошло ДТП.
Столкнулись фура и «LADA Granta».
Водителя легковушки с травмами доставили в рязанскую ОКБ.
Проводится проверка.
Напомним, ранее появилась информация, что в Клепиках произошла авария с фурой.