Появились подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе

Водителя легковушки с травмами доставили в ОКБ.

Появились подробности ДТП с фурой в Клепиковском районе. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на представителя местной Госавтоинспекции Дмитрия Цыганова.

Отмечается, что в понедельник, 8 апреля, на трассе «Золотое кольцо» около деревни Ершово произошло ДТП.

Столкнулись фура и «LADA Granta».

Водителя легковушки с травмами доставили в рязанскую ОКБ.

Проводится проверка.

Напомним, ранее появилась информация, что в Клепиках произошла авария с фурой.