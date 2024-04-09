Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
20°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
20°
ЦБ USD 92.58 0.16 09/04
ЦБ EUR 100.22 0.09 09/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
16 924
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
8 733
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
12 074
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
12 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи вейпов в России
На данный момент продолжается процесс сбора подписей под этой инициативой.

В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициатора проекта Ярослава Нилова.

По его словам, на данный момент продолжается процесс сбора подписей под этой инициативой.

«На начало 2023 года число подростков, использующих вейпы выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом», — такие данные приводят авторы проекта. Они отмечают, что у курящих электронные сигареты формируется зависимость от никотина: точно также, как и у тех, кто курит обычные сигареты.

Депутаты отметили, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, «однако сохранение здоровья нации намного важнее для будущего нашей страны».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу вейпов детям.