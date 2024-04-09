В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи вейпов в России

На данный момент продолжается процесс сбора подписей под этой инициативой.

В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициатора проекта Ярослава Нилова.

По его словам, на данный момент продолжается процесс сбора подписей под этой инициативой.

«На начало 2023 года число подростков, использующих вейпы выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом», — такие данные приводят авторы проекта. Они отмечают, что у курящих электронные сигареты формируется зависимость от никотина: точно также, как и у тех, кто курит обычные сигареты.

Депутаты отметили, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, «однако сохранение здоровья нации намного важнее для будущего нашей страны».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу вейпов детям.