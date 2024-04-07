В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу вейпов детям

В качестве наказания предложили приостанавливать работу торговых точек, а также увеличить штраф за нарушение закона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов детям. Об этом в воскресенье, 7 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, Госдума год назад приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Однако, по его словам, не все продавцы соблюдают эти нормы.

«Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью», — написал Володин.

Он предложил ввести «более эффективное» наказание в виде приостанавливания работы торговых точек, продающих вейп детям, а также увеличить штраф за нарушение закона.

Ранее депутаты предложили запретить продажу вейпов в России.