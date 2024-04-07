Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
14°
Пнд, 08
17°
Втр, 09
20°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
14 962
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
7 413
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
10 763
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
11 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу вейпов детям
В качестве наказания предложили приостанавливать работу торговых точек, а также увеличить штраф за нарушение закона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов детям. Об этом в воскресенье, 7 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, Госдума год назад приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Однако, по его словам, не все продавцы соблюдают эти нормы.

«Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью», — написал Володин.

Он предложил ввести «более эффективное» наказание в виде приостанавливания работы торговых точек, продающих вейп детям, а также увеличить штраф за нарушение закона.

Ранее депутаты предложили запретить продажу вейпов в России.