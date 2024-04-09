В Госдуме разработают меры для защиты от контрафактной табачной продукции

На данный момент идет работа над поправками в Уголовный кодекс об ответственности за незаконное изготовление, хранение и распространение табачной продукции без маркировки, а также подделку идентификационных знаков.

В России разработают меры для защиты от контрафактной табачной продукции. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова.

По его словам, на данный момент идет работа над поправками в Уголовный кодекс об ответственности за незаконное изготовление, хранение и распространение табачной продукции без маркировки, а также подделку идентификационных знаков.

Спиридонов отметил, что в ближайшее время в России появится новая система идентификации табачной продукции, которая позволит отслеживать весь путь от предприятия-производителя до розничных магазинов. Это, по его словам, позволит защитить жителей России от контрафакта.

Ранее в России ввели обязательную маркировку сырья для выпуска табачной продукции.