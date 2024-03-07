В России ввели обязательную маркировку сырья для выпуска табачной продукции
Мера позволит сокращать нелегальное производство сигарет и другой никотиносодержащей продукции.
Правительство ввело обязательную маркировку сырья для выпуска табачных и никотиносодержащих товаров. Об этом пишет
Производители такойпродукции обязаны будут поставлять данные в госинформационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Мера позволит сокращать нелегальное производство сигарет и другой никотиносодержащей продукции.