В России ввели обязательную маркировку сырья для выпуска табачной продукции

Мера позволит сокращать нелегальное производство сигарет и другой никотиносодержащей продукции.

Правительство ввело обязательную маркировку сырья для выпуска табачных и никотиносодержащих товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Производители такойпродукции обязаны будут поставлять данные в госинформационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Мера позволит сокращать нелегальное производство сигарет и другой никотиносодержащей продукции.