Военком Серкес заявил, что в весенний призыв на службу отправятся 1300 рязанцев
Рязанцев направят служить в ВДВ, ВМФ, мотострелковые и другие войска.
В весенний призыв на службу в армию отправятся 1300 рязанцев. Об этом заявил региональный военком Олег Серкес в эфире ГТРК «Ока» 8 апреля.
По его словам, 1300 молодых людей (от 18 до 30 лет) направят в недавно образованные в Московский и Ленинградский военные округа.
Серкез отметил, что при распределении учитываются пожелания призывника. Рязанцев направят служить в ВДВ, ВМФ, мотострелковые и другие войска.
Призывная комиссия определит специальность новобранца с учетом профессий, в том числе гражданских. Среди востребованных — оператор БПЛА, водитель, газосварщик, тракторист, отметил военком.
Напомним, призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.