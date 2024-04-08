Военком Серкес заявил, что в весенний призыв на службу отправятся 1300 рязанцев

Рязанцев направят служить в ВДВ, ВМФ, мотострелковые и другие войска.

В весенний призыв на службу в армию отправятся 1300 рязанцев. Об этом заявил региональный военком Олег Серкес в эфире ГТРК «Ока» 8 апреля.

По его словам, 1300 молодых людей (от 18 до 30 лет) направят в недавно образованные в Московский и Ленинградский военные округа.

Серкез отметил, что при распределении учитываются пожелания призывника. Рязанцев направят служить в ВДВ, ВМФ, мотострелковые и другие войска.

Призывная комиссия определит специальность новобранца с учетом профессий, в том числе гражданских. Среди востребованных — оператор БПЛА, водитель, газосварщик, тракторист, отметил военком.

Напомним, призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.