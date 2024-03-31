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Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Службе подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с ФЗ № 53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в документе.

Напомним, в России повысили верхнюю границу призывного возраста до 30 лет. Кроме того, в Генштабе сделали заявление по поводу отправки срочников на СВО.

Позже стало известно, что в России во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки.