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В Твери задержали подозреваемого в расстреле подмосковных полицейских

В Твери задержан мотоциклист, подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал «112»

Отмечается, что 52-летнего мужчину задержали в поселке Химинститута и доставили на допрос в Московский отдел полиции.

Как пишет «112», мотоцикл соответствует ориентировке. Однако задержанный утверждает, что со 2 апреля не садился на мотоцикл и «ни в кого не стрелял».

На данный момент с мужчиной работают оперативники.

Напомним, в Подмосковье вводили план «Сирена» после убийства полицейского. Мотоциклиста не удавалось задержать. Он уходил в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11.