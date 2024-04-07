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В Подмосковье ввели план «Сирена» после убийства полицейского

В Ногинском районе Подмосковья ввели план «Сирена» после расстрела двух полицейских. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из правоохранителей погиб, второй — госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что напали на помощника участкового и оперуполномоченного.

Как рассказал источник РЕН ТВ, полицейские ловили «закладчика» на границе Фряново и Черноголовки. Тайник с двумя килограммами мефедрона нашли накануне. Уточняется, что полицейские спрятались поблизости, чтобы выяснить, кто придет за наркотиками.

Когда появился неизвестный, правоохранители решили его задержать. Однако попали под огонь. На данный момент черный мотоцикл, на котором скрылся злоумышленник. Возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала «112», мотоциклиста пока не удается задержать. Он уходит в сторону Питера по трассе М-11. На поимку злоумышленника ориентирован весь личный состав, сотрудников отзывают с выходных и отпусков.

Фото: РЕН ТВ