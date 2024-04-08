В Рязани из-за перекрытия Окского проезда образовался затор
По словам автора поста, пробка образовалась на Солотчинском мосту в сторону города.
В Рязани из-за перекрытия Окского проезда образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «АвтоБлог Рязань».
По словам автора поста, затор образовался на Солотчинском мосту в сторону города.
«Пробка в сторону города. Солотчинский мост. Видимо из-за перекрытия Окского проезда», — говорится в сообщении.
Согласно сервису «Яндекс Карты», движение затруднено на улице Кальной, Солотчинском шоссе и Окском проезде.
Напомним, в Рязани из-за перекрытия Окского проезда изменили схему движения четырех маршрутов.