Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
13°
Пнд, 08
18°
Втр, 09
21°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
15 328
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
7 641
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
10 990
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
11 293
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани из-за перекрытия Окского проезда изменят схему четырех маршрутов
В понедельник, 8 апреля, до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани.

В понедельник, 8 апреля, с 6:00 до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дирекция благоустройства города установит запрещающие знаки и бетонные блоки, препятствующие проезду транспорта.

Движение автобусов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «улица Кальная, дом № 7» организуют по схеме:

  • от остановки «площадь Свободы» автобусы следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной;
  • от остановки «улица Кальная, дом № 7» автобусы следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова.

Ранее появилось видео затопленной дороги на Окском проезде.