В Рязани из-за перекрытия Окского проезда изменят схему четырех маршрутов

В понедельник, 8 апреля, до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани.

В понедельник, 8 апреля, с 6:00 до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дирекция благоустройства города установит запрещающие знаки и бетонные блоки, препятствующие проезду транспорта.

Движение автобусов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «улица Кальная, дом № 7» организуют по схеме:

от остановки «площадь Свободы» автобусы следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной;

от остановки «улица Кальная, дом № 7» автобусы следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова.

Ранее появилось видео затопленной дороги на Окском проезде.