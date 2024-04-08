Террористы из «Крокуса» назвали имя своего куратора

По словам обвиняемых в теракте, с ними на связь выходил Сайфулло. Он пообещал по одному миллиону рублей каждому.

Террористы из «Крокуса» назвали имя своего куратора. Соответствующее видео с допросом показали в программе «Вести» на «России-1».

По словам обвиняемых в теракте, с ними на связь выходил Сайфулло. Он пообещал по одному миллиону рублей каждому.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. Там один миллион рублей дадут», — сказал один из обвиняемых.

Другой террорист из «Крокуса» рассказал об обещанной помощи при переходе границы Украины.

«Мы поехали в Киев, где должны были ждать деньги — по одному миллиону рублей. Сайфулло сказал, что нас там будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев. [Координатор сказал]: «Звони, потом я буду говорить, что делать», — заявил он.

Ранее на ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» СК завел уголовное дело. Все новости по теме можно прочитать в сюжете.

Фото: скриншот из эфира «России-1»