На ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» СК завел дело

СК России завел уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе». Фигурантами дела по статье 293 УК РФ стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды «Крокуса».

СК России завел уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурантами дела по статье 293 УК РФ (Халатность) стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды «Крокуса».

По данным агентства, оба находятся под подпиской о невыезде. Отмечается, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус сити холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Ранее стало известно, что в «Крокусе» при теракте не сработала часть системы пожаротушения. Все новости по теме можно прочитать по ссылке.