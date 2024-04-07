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На ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» СК завел дело
СК России завел уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе». Фигурантами дела по статье 293 УК РФ стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды «Крокуса».

СК России завел уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурантами дела по статье 293 УК РФ (Халатность) стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды «Крокуса».

По данным агентства, оба находятся под подпиской о невыезде. Отмечается, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус сити холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Ранее стало известно, что в «Крокусе» при теракте не сработала часть системы пожаротушения. Все новости по теме можно прочитать по ссылке.