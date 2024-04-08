СК нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами

Отмечается, что следственный комитет продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе».

СК нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следственный комитет продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». На данный момент по делу проходят 11 фигурантов.

Ранее террористы из «Крокуса» назвали имя своего куратора. Все новости по теме можно прочитать в сюжете.