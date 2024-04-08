Рязанца Алексея Старостина наградили орденом Мужества посмертно
Отмечается, что его похоронили на Богородском кладбище.
Рязанца Алексея Старостина наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщается в группе «Звездное движение Рязанской области» «ВКонтакте».
"За проявленный героизм указом президента России Алексей Старостин награжден орденом Мужества посмертно", — написано в посте.
Отмечается, что его похоронили на Богородском кладбище.
Напомним, о гибели экс-командира рязанского волонтерского отряда «Звездный ФКР» стало известно 4 апреля.