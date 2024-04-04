В зоне СВО погиб экс-командир рязанского волонтерского отряда «Звездный ФКР»
Волонтеры организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего. Он продлится до 5 апреля.
В зоне СВО погиб экс-командир рязанского волонтерского отряда «Звездный ФКР». Об этом сообщили в официальной группе отряда «Вконтакте».
Отмечается, что Алексей Старостин погиб при выполнении боевого задания на СВО.
Волонтеры организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего. Он продлится до 5 апреля.
Пожертвования можно перевести по номеру телефона
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб рязанец Николай Тюрютиков.