В зоне СВО погиб экс-командир рязанского волонтерского отряда «Звездный ФКР»

Волонтеры организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего. Он продлится до 5 апреля.

В зоне СВО погиб экс-командир рязанского волонтерского отряда «Звездный ФКР». Об этом сообщили в официальной группе отряда «Вконтакте».

Отмечается, что Алексей Старостин погиб при выполнении боевого задания на СВО.

Волонтеры организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего. Он продлится до 5 апреля.

Пожертвования можно перевести по номеру телефона +7 (988) 339-04-48 . Текст перевода — «пожертвование вдове Старостина А.»

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб рязанец Николай Тюрютиков.