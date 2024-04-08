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Путин поручил изучить вопрос по включению в семейную ипотеку вторичного жилья
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где небольшой объем жилищного строительства.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подать предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья. Об этом сообщило РИА Новости.

«Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в сообщении.

Поручение должны исполнить до 30 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Минфин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года.