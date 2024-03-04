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Минфин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%.

Минфин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены», — говорится в пресс-релизе.

Предварительные расходы федерального бюджета на программу составят 260 млрд рублей в 2024 году, 1,5 трлн рублей — до 2030 года.