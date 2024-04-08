В сети появилось фейковое видео с обрушением моста в Смоленской области

В сети появилось фейковое видео с обрушением моста в Смоленской области. Его публикует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в сети выдали ролик крушения моста в Свободном Амурской области под видом Панинского путепровода в Смоленщине. Эти кадры были сняты пять лет назад.

Напомним, мост обрушился в городе Вязьма. При обрушении погиб один человек, еще пять пострадали (среди них ребенок).

Причины случившего пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.