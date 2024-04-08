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В Смоленской области рухнул мост

В Смоленской области рухнул мост. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля. Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области. По предварительной информации, пострадали три человека — это водители грузовика и легковушки, которые упали вниз вместе с мостом. Также пострадала маленькая девочка.

Отмечается, что сооружение соединяло часть города с промышленным центром. В 2018 году его отремонтировали. На это потратили около 10 миллионов рублей.

Позже стало известно, что число пострадавших выросло до шести, погибла женщина. Момент обрушения моста попал на видео.