Центробанк может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года в случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.

Центробанк может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Отмечается, что ключевую ставку снизят, если инфляция продолжит устойчиво замедляться.

По словам агентства, банк снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Следующее заседание пройдет 26 апреля.

Ранее в Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки.