В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки

Напомним, сейчас ключевая ставка в России составляет 16%.

В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки. Об этом сообщает Life.

В понедельник, 1 апреля, на заседании совета директоров Центробанка обсудили условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Среди них: дальнейшее снижение инфляции и охлаждение потребительского кредитования и активности, а также снижение жесткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

При этом эксперты ЦБ считают, что преждевременное снижение ставки может привести к снижению склонности к сбережению или росту спроса и инфляции.

Напомним, сейчас ключевая ставка в России составляет 16%.