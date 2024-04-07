В Рязанской области подтопило 16 приусадебных участков

Всего на контроле находится подтопление 14 низководных мостов, и восемь участков автодорог и 231 приусадебный участок. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

В селе Заокском Рязанской области подтопило 16 приусадебных участков из-за подъема воды в Оке. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в реке Вожа произошло освобождение от воды низководного моста у Валищево Рыбновского района.

Всего на контроле находится подтопление 14 низководных мостов, восьми участков автодорог и 231 приусадебный участок.

Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее стало известно, что в Рязани уровень Оки поднялся еще на 20 сантиметров.