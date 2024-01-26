Депутаты предложили запретить в России продажу вейпов

Электронные сигареты в стране курят около четырех миллионов человек.

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесут в Госдуму в ближайшее время, рассказал РИА Новости автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

Инициативой предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

В пояснительной записке уточняется, что число курильщиков обычных сигарет уменьшается, однако, увеличивается количество «вейперов». Электронные сигареты в России курят около четырех миллионов человек.

«При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет», — отмечается в документе.

Автор инициативы заметил, что несмотря на установленные запреты на продажу электронных сигарет подросткам, они легко обходятся и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы.