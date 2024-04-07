В Белгородской области во время атаки БПЛА погибла девушка

В Белгородской области система ПВО сбила четыре украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.⠀
По его словам, из-за отражения воздушной атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка, которая сидела в машине, погибла от полученных травм.⠀
Как отметил Гладков, еще пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Мужчину госпитализировали. ⠀
Кроме того, пострадал 18-летний житель региона. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма. Горожанина доставили в больницу.
Также пострадали двое детей. С закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга их госпитализировали. Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести. ⠀
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы.
Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.