В Белгородской области во время атаки БПЛА погибла девушка

Система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа. Из-за отражения одной из воздушных атак в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

В Белгородской области система ПВО сбила четыре украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.⠀

По его словам, из-за отражения воздушной атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка, которая сидела в машине, погибла от полученных травм.⠀

Как отметил Гладков, еще пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Мужчину госпитализировали. ⠀

Кроме того, пострадал 18-летний житель региона. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма. Горожанина доставили в больницу.

Также пострадали двое детей. С закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга их госпитализировали. Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести. ⠀

По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.