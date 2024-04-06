В подтопленных Борках установили деревянные пешеходные мосты

В 8-м и 11-м районах поселка Борки сотрудники аварийно-спасательной службы управления по делам ГОЧС и дирекции благоустройства Рязани установили пешеходные мостики общей протяженностью более 200 метров.

В 8-м и 11-м районах поселка Борки сотрудники аварийно-спасательной службы управления по делам ГОЧС и дирекции благоустройства Рязани установили пешеходные мостики общей протяженностью более 200 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Деревянные настилы для пешеходов смонтировали из-за подтопления поселка. Их разберут после прохождения половодья.

Напомним, по данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 см и составляет 544 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.