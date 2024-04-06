В черте Рязани уровень Оки повысился еще на 20 сантиметров

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 см и составляет 544 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 см и составляет 544 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 21 см и составляет 537 см, в районе Касимова поднялся на 15 см и составляет 422 см.

Уточняется, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.