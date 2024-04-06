В Михайлове вновь заметили свинью в салоне легковушки

На дорогах Рязанской области вновь заметили свинью в салоне легковушки. Фото опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 6 апреля.

На дорогах Рязанской области вновь заметили свинью в салоне легковушки. Фото опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 6 апреля.

«Суровые михайловские пассажироперевозки», — прокомментировал автор снимков.

Напомним, ранее местные жители рассказывали, что хозяин возит в салоне «Москвича» хряка по кличке Ганс из пригорода Михайлова — Козловки к «свиньям на случку».