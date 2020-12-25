Жители Михайлова рассказали подробности о свинье в машине

Местные жители рассказали, что животное в машине — это хряк по кличке Ганс из пригорода Михайлова — Козловки. Хозяин возит его на «Москвиче» к «свиньям на случку».

Жители Михайлова рассказали подробности о свинье, которую перевозили в салоне автомобиля. Фотографии опубликовали в соцсетях в среду, 23 декабря, после чего они стали набирать популярность.

Местные жители рассказали, что животное в машине — это хряк по кличке Ганс из пригорода Михайлова — Козловки. Хозяин возит его на «Москвиче» к «свиньям на случку».

«Он уже несколько лет так катается. Местная достопримечательность, почти почетный житель нашего города», — пошутили михайловцы.