В Михайлове после спада уровня воды открыли проезд по мосту

В Михайлове в субботу, 6 апреля, в результате спада уровня воды в реке Проня от воды освободился низководный мост. Проезд открыт, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.