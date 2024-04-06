В Гидрометцентре предупредили о «сложном» половодье в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех регионах Центральной России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех регионах Центральной России. Сейчас уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, сообщил синоптик РИА Новости.

По его словам, непростая ситуация с паводками в России связана с тем, что рекорды температуры «щелкались как семечки» и снег очень быстро растаял.

«До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани — сложное половодье», — отметил Вильфанд.

Напомним, в черте Рязани уровень Оки повысился до 544 сантиметров, половодье развивается в соответствии с прогнозом.