Рязанский студент Мадж Акрут покинул шоу «Голос»

Студент РязГМУ имени Павлова Мажд Акрут покинул проект «Голос» на Первом канале. В этапе «Нокауты» он проиграл своим соперникам.

Студент РязГМУ имени Павлова Мажд Акрут покинул проект «Голос» на Первом канале. В этапе «Нокауты» он проиграл своим соперникам. Выпуск вышел в эфир в пятницу, 5 апреля.

Мажд исполнил композицию Part Time Lover Стиви Уандера. За выход в следующий этап он боролся с Алексеем Сулимой и Алиной Калашниковой.

Наставник команды певица Zivert выбрала Алексея Сулиму, Алину Калашникову «спасли», оставив в проекте с помощью кнопки жюри. Мадж Акрут покинул проект.

Победитель двенадцатого сезона шоу получит возможность записать и выпустить музыкальный трек при поддержке крупного лейбла.

Напомним, ранее студент рязанского медуниверситета прошел второй этап шоу «Голос».