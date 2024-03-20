Студент рязанского медуниверситета прошел второй этап шоу «Голос»

Мажд Акрут вместе с партнершей по команде Евой Авакян исполнил песню «7 Seconds». Молодой человек одержал победу в «поединке» и прошел в следующий этап шоу.

Студент рязанского медуниверситета прошел второй этап шоу «Голос». Программа вышла в эфир «Первого канала» в пятницу, 15 марта.

Мажд Акрут вместе с партнершей по команде Евой Авакян исполнил песню «7 Seconds». Молодой человек одержал победу в «поединке» и прошел в следующий этап шоу.

Ранее сообщалось, что он прошел слепые прослушивания в «Голосе». Его наставником стала певица Zivert.