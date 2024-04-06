Ранивший губернатора Чибиса мужчина рассказал, как готовил нападение

По словам злоумышленника, на встречу 4 апреля, после которой произошло нападение, он зашел на 10-15 минут в самом ее начале, сообщает РЕН ТВ.

Александр Быданов, которого подозревают в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказал о подготовке преступления. По словам злоумышленника, на встречу 4 апреля, после которой произошло нападение, он зашел на 10-15 минут в самом ее начале, сообщает РЕН ТВ.

Быданов якобы купил нож незадолго до самого мероприятия и держал его в машине. При этом, по его словам, все произошло спонтанно. Он также добавил, что в эти дни находился на больничном из-за грыжи спины.

Ранее Быданов сообщал, что жалеет о содеянном и готов принести свои извинения губернатору Мурманской области.

Напомним, 4 апреля на встрече с жителями Апатитов на экс-советника экс-губернатора Рязанской области Георгия Шпака, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вооруженное нападение. Губернатора ранили в живот ножом, он сам смог дойти до машины и был в сознании до госпитализации.

Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Его задержали сотрудники Росгвардии, ранив в ногу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.