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На бывшего рязанского чиновника Андрея Чибиса напали с ножом
В четверг, 4 апреля, на экс-советника экс-губернатора Рязанской области Георгия Шпака, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Состояние Чибиса оценивается, как тяжелое, он находится в реанимации.

На бывшего рязанского чиновника Андрея Чибиса напали с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск».

В четверг, 4 апреля, на экс-советника экс-губернатора Рязанской области Георгия Шпака, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Он ударил политика ножом в живот на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах, где губернатор проводил встречу с жителями.

Нападавшего задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Состояние Чибиса оценивается, как тяжелое, он находится в реанимации.