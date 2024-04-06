Под Рязанью затопило 30 приусадебных участков

Подтопленными в ходе весеннего половодья оказались 12 участков в поселке Борки, 7 в селе Коростово, 10 в селе Заокском и 1 в Агро-Пустыни, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 6 апреля.

В результате подъема воды в Оке подтопило 30 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 6 апреля.

Подтопленными в ходе весеннего половодья оказались 12 участков в поселке Борки, 7 в селе Коростово, 10 в селе Заокском и 1 в Агро-Пустыни.

Всего на контроле находится подтопление 15 низководных мостов, 8 участков автодорог и 209 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, в подтопленных Борках установили деревянные пешеходные мосты.