В Сараях взыскали с виновника аварии 400 тысяч рублей
Суд удовлетворил требование страховой компании.
В Сараях взыскали с виновника аварии 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил ИД «Пресса», со ссылкой на районный суд.
Установлено, что 2 июня 2022 года местный житель сел пьяным за руль автомобиля «Богдан 2110». Водитель въехал в несколько машин, которые были припаркованы около магазина «Пятерочка» в центре Сараев.
В октябре того же года один из потерпевших обратился в страховую компанию и потребовал выплатить 400 тысяч рублей.
Сараевский районный суд удовлетворил запрос страховой компании и постановил взыскать с ответчика запрошенную сумму.
Напомним, ранее стало известно, что пьяный мужчина в Сараях протаранил три автомобиля на парковке.