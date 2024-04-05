В Сараях взыскали с виновника аварии 400 тысяч рублей

Суд удовлетворил требование страховой компании.

В Сараях взыскали с виновника аварии 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил ИД «Пресса», со ссылкой на районный суд.

Установлено, что 2 июня 2022 года местный житель сел пьяным за руль автомобиля «Богдан 2110». Водитель въехал в несколько машин, которые были припаркованы около магазина «Пятерочка» в центре Сараев.

В октябре того же года один из потерпевших обратился в страховую компанию и потребовал выплатить 400 тысяч рублей.

Сараевский районный суд удовлетворил запрос страховой компании и постановил взыскать с ответчика запрошенную сумму.

Напомним, ранее стало известно, что пьяный мужчина в Сараях протаранил три автомобиля на парковке.